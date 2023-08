Idoso ferido com gravidade após despiste em Oliveira de Azeméis

Foi transportado para o Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Um homem de 78 anos ficou com ferimentos graves após despiste do carro em que seguia, na rua S. Salvador, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado pelas 19h21.No local estiveram os Bombeiros de Fajões, uma viatura do INEM do Hospital de Oliveira de Azeméis e a GNR de Vale de Cambra.Após ser desencarcerado, o homem foi transportado para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.A GNR vai apurar as causas do despiste, que aconteceu numa reta.