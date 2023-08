Despiste de carro-patrulha com quatro polícias novos mata mulher agente de 28 anos

Ana Teresa Roldão, 28 anos, polícia há menos de um ano, não resistiu ao choque da viatura que conduzia contra bloco de betão.

Ana Teresa Roldão, de 28 anos, agente da PSP ainda no período experimental de um ano - acabara o curso em outubro do ano passado -, morreu esta quinta-feira de madrugada quando o carro-patrulha, um Skoda com mais de uma dezena de anos, que conduzia em serviço para uma ocorrência se despistou e colidiu contra uma construção em betão na berma da estrada, em Sacavém.