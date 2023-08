“O Algarve tem uma longa relação de amor com o CM”: Vendas aumentam ainda mais em julho e agosto

Vendas subiram 12% no distrito de faro após a remodelação gráfica do jornal.

O número de pessoas no Algarve triplica no verão e, por isso, as vendas do Correio da Manhã também sobem.





“No verão, os clientes aumentam muito e os jornais esgotam quase todos os dias”, confirmou aoElvira Pereira, da tabacaria Flamingo, em Armação de Pera. Também na papelaria Lúcia as vendas aumentaram porque os leitores “querem levar o jornal para a praia”. Nas papelarias Golden e Caldeira, em Quarteira, “os leitores fazem fila para comprar o jornal”. Em Loulé, no quiosque Ele e Ela, os “clientes são fiéis todo o ano”.

Segundo o subdiretor do CM João Ferreira, “o Algarve tem uma longa relação de amor com o CM e depois da remodelação gráfica as vendas subiram 12%”. A iniciativa ‘CM mais perto’ continua hoje em Portimão e Albufeira.