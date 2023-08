100 mil euros vão ser atribuídos a PME da área do turismo para apoiar transformação digital

Fundos europeus destinam-se a incrementar inovações em domínios como inteligência artificial, drones, comunicação 5G e realidade virtual.

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas da área do turismo podem candidatar-se a receber 100 mil euros para introduzirem inovações digitais na sua atividade, em domínios como a internet das coisas (IoT), a inteligência artificial, drones, comunicação 5G, realidade virtual e realidade estendida.



Os fundos provêm do projeto europeu RESSETING, lançado por um consórcio que envolve a participação de universidades, de centros de investigação e de empresas de vários países europeus, com o propósito de estimular a inovação empresarial e aumentar a sustentabilidade do setor.



Segundo um comunicado do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, cada candidatura deve conter um plano de ação. O prazo para a apresentação da mesma estende-se até dia 10 de setembro. As empresas escolhidas passarão a integrar uma rede internacional de empresas de turismo que abrange cinco países: Portugal, Itália, Espanha, Grécia e Albânia.

Pedro Sebastião, presidente do Audax, o centro de inovação do Iscte, explica a importância da transformação digital das PME. "Queremos apoiar empresas turísticas para que estas melhorem as experiências dos turistas e aperfeiçoem os canais de comunicação das suas plataformas com recurso a ferramentas inovadoras, baseadas na inteligência artificial, em drones e na realidade virtual", afirma.



"A realidade aumentada é cada vez mais utilizada, permitindo que hotéis melhorem os ambientes físicos que os seus clientes querem visitar, tais como os pontos turísticos locais e os próprios quartos de hotel", continua Pedro Sebastião.



"Também os drones têm a capacidade de transmitir dados em tempo real para qualquer lugar, ou podem auxiliar turistas em situações de resgate quando alguma coisa corre mal", descreve o presidente do AUDAX–Iscte.



Este centro de inovação atua nas áreas da capacitação do empreendedor, da incubação de negócios e startups e do desenvolvimento local.