Futebolista Ben Yedder indiciado pelos crimes de violação e agressão sexual

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder foi indiciado pelos crimes de "violação, tentativa de violação e agressão sexual", segundo avança a estação televisiva francesa RMC Sport.O avançado do Mónaco é acusado de ter abusado de duas jovens, na noite do passado dia 10 de julho, na localidade de Beausoleil, situada no departamento dos Alpes Marítimos.

As queixas foram efetuadas por duas jovens de 19 e 20 anos, que alegam terem sido forçadas a praticar atos sexuais.Em 2021, o mesmo futebolista foi condenado a seis meses e um dia de prisão por um tribunal de Sevilha, com pena suspensa, por delito fiscal.