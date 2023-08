Câmara de Gondomar evita retirar mais de mil mortos de cemitério em Rio Tinto

Autarquia aprova expropriação de parcela de 10 mil metros quadrados de terrenos.

A Câmara de Gondomar aprovou por unanimidade a expropriação da parcela do cemitério da Triana, em Rio Tinto, que o município tinha sido condenado a devolver aos proprietários.Fica assim assegurado que não será necessária a retirada de 1028 corpos do cemitério, como obrigava a decisão judicial.A expropriação tem caráter de urgência.A proposta agora aprovada em reunião do executivo, que decorreu na Junta de Freguesia da Lomba, será ainda submetida à assembleia municipal.