Mais de 400 bombeiros e 2 meios aéreos combatem chamas na Covilhã

Fogo obriga a corte de Estrada Nacional 230 no Tortosendo.

Um incêndio deflagrou na Covilhã, na tarde desta sexta-feira. O alerta foi dado às 15h02.As chamas avançaram rapidamente numa zona de mato e floresta, ameaçando zonas residenciais. No entanto, GNR garante que não há casas ardidas.A Estrada Nacional 230 (EN230), no Tortosendo, no concelho da Covilhã, encontra-se encerrada ao trânsito devido a este incêndio.Segundo informação do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, as chamas obrigaram ao corte daquela via da serra da Estrela, que liga a Covilhã a Tortosendo e Unhais da Serra, às 15h20.No local, estão 432 bombeiros, apoiados por 124 veículos e dois meios aéreos (que chegaram a ser 16).Fonte da Proteção Civil disse à agência Lusa que o incêndio "está a ceder" e as previsões apontam para uma evolução favorável ao combate.

"Neste momento as previsões, com a rotação do vento, supostamente vão ser ainda mais favoráveis ao combate, porque o vento vai inverter e vai puxar o incêndio para a área que já ardeu", adiantou a mesma fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

De acordo com aquele Comando Sub-regional duas das frentes estão dominadas e "o flanco direito está a ceder".

Embora na fase inicial as chamas tenham causado preocupação junto às casas na vila de Tortosendo, as chamas progrediram para "um vale" e não há habitações nas proximidades.

"O incêndio começou junto a uma zona habitacional, junto à povoação do Tortosendo. Neste momento já não há esse perigo, porque está a evoluir num sentido onde não há habitações", sublinhou ainda à agência Lusa a fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

Em atualização