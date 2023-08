Motociclista ferido após colisão entre carro e mota em Cabeceiras de Basto

Vítima foi transportada para o hospital de Guimarães.

Um homem, com cerca de 80 anos, ficou ferido com gravidade na sequência da colisão da mota em que seguia com um carro, na tarde desta sexta-feira, em Lugar de Parada, Pedraça, no concelho de Cabeceiras de Basto. O alerta foi dado às 17h13 e a Cruz Vermelha Portuguesa de Arco de Baúlhe foi mobilizada para o local.

Ao que o CM apurou junto do coordenador das operações no local, a vítima foi transportada para o hospital de Guimarães onde se encontra já a receber tratamento.

A GNR de Cabeceiras de Basto tomou conta da ocorrência.