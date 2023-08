Homem de 33 anos desaparecido na barragem do Alqueva

Indivíduo praticava pesca lúdica no local.

Um homem, de 33 anos, desapareceu esta manhã deste sábado na barragem do Alqueva, em Évora. A vítima praticava pesca lúdica no local.O alerta foi dado pelos amigos do indivíduo.Decorrem buscas, com mergulhadores envolvidos, para localizar o homem.