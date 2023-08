Odessa abre praias pela primeira vez desde a invasão russa

Idas a banhos voltam a ser permitidas, exceto durante alertas de raides aéreos.

O acesso a várias praias da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, tornou a ser possível pela primeira vez desde a invasão russa, avança a Sky News.As idas banhos voltam a ser permitidas, desde as 08h00 às 20h00, exceto durante alertas de raides aéreos, de acordo com oficiais locais citados pela agência Reuters. Até aqui, as autoridades proibiam a entrada na água devido à presença de minas.Odessa é uma das zonas balneares da Ucrânia e onde existe o maior porto do Mar Negro.A Rússia e a Ucrânia estão em guerra há mais de um ano, situação condenada pela comunidade internacional.