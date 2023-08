Expulsar telemóveis das aulas e do recreio

Smartphones e tablets desapareceram das escolas francesas em 2018. Holanda prepara idêntica medida para 2024. Em Portugal, o tema ganhou relevância com uma petição pública e uma decisão recente do município de Almeirim.

No recreio de qualquer escola, conversar olhos nos olhos é melhor do que falar através do WhatsApp; disputar uma partida de futebol é muito mais saudável do que estar no TikTok; um tabuleiro de xadrez torna os colegas mais sociáveis do que um solitário jogo online.