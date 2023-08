Pai das crianças perdidas na selva colombiana durante 40 dias detido por suspeita de abuso sexual de menores

Manuel Ranoque terá forçado um jovem de 14 anos a atos sexuais.

O pai de duas das crianças que estiveram 40 dias desaparecidas na selva colombiana foi detido, esta sexta-feira, por suspeita de abuso sexual de menores.De acordo com informações da Procuradoria-Geral da República da Colômbia, citadas pela estação televisiva Caracol, Manuel Ranoque terá praticado atos sexuais com um jovem de 14 anos.As quatro crianças resgatadas da selva em junho após a queda de um avião naquela área permanecem sob custódia do Instituto de Bem- Estar Familiar (ICBF). Na sequência do acidente perderam a mãe.Segundo o avô materno, que luta pela guarda dos netos, a comunidade indígena tem vindo a denunciar abusos da parte de Manuel Ranoque com menores.Recorde-se que o colombiano também foi acusado de agredir física e verbalmente a mãe dos filhos.