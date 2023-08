Homem sofre paragem cardíaca enquanto caminhava no Porto

Vítima foi levada, em estado considerado crítico, para o hospital de Santo António.

Um homem, de 70 anos, sofreu uma paragem cardíaca, esta manhã de domingo, quando estava a caminhar junto ao molhe norte da Barra do Douro, no Porto.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Leixões, para uma doença súbita, no calçadão da praia dos Carneiros. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Porto também foi acionada. O homem foi assistido, numa fase inicial, por nadadores salvadores.A vítima foi levada, em estado considerado crítico, para o hospital de Santo António, no Porto.A Polícia Marítima do Porto foi mobilizada e tomou conta da ocorrência.