Três mortos num incêndio em prédio em França

A origem do incêndio ainda não é conhecida, tendo sido aberto um inquérito para apurar as suas causas.

Para o local foram mobilizados 50 bombeiros. As operações de emergência estavam quase concluídas na manhã deste domingo, com os bombeiros a concentrarem-se na proteção da parte do edifício que ardeu.

Três pessoas morreram durante um incêndio num prédio de cinco andares do centro histórico da cidade francesa de Grasse, na manhã deste domingo, avança o jornal France Info.De acordo com o comandante Jean-Christophe Demarte, citado pelo mesmo jornal, "o incêndio envolveu principalmente a escada" e os apartamentos não ficaram totalmente queimados, apenas parcialmente danificados pelo fumo.Os edifícios circundantes não foram afetados, mas foram evacuados por precaução.