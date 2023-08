Schmidt admite que Musa está mais próximo de ser titular se mantiver rendimento que mostrou contra o Porto

Treinador do Benfica falou aos jornalistas na antevisão ao encontro de segunda-feira frente ao Boavista.

O treinador do Benfica admitiu que Petar Musa está mais próximo de ser titular se mantiver o rendimento que apresentou na segunda parte do jogo da Supertaça frente ao FC Porto.Roger Schmidt falou em conferência de imprensa, na antevisão ao encontro de segunda-feira (às 20h45) perante o Boavista no Estádio do Bessa."Musa apresentou sempre muitos argumentos fortes", começou por referir o técnico das águias, mesmo "do ponto de vista tático".A segunda parte que realizou na Supertaça "foram os melhores 45 minutos que fez desde que o treino no Benfica", na perspetiva do alemão, que lembra que "os jogadores têm de mostrar que merecem a titularidade". Com o rendimento que apresentou "é mais provável que seja titular", notou Schmidt.Quanto aos reforços que chegaram à Luz, o guarda-redes Trubin e o avançado Arthur Cabral, o treinador diz contar com eles e "com a mais valia que possam trazer ao Benfica", mas a integração dos mesmos vai ser feita com tempo.Quem acabou por ficar no banco de suplentes na Supertaça foi o defesa Morato, situação que o técnico alemão justifica com a quantidade de opções no plantel e com a importância de Otamendi, que jogou no seu lugar. ""Estamos no Benfica. Todos os jogadores têm muita concorrência. São jogadores maduros e habituados a estas decisões que os treinadores têm pela frente", apontou."Em algumas posições o Benfica tem jogadores com qualidade muito semelhante", como é o caso do posto de defesa central, segundo Schmidt. "Nico jogou muito jogos para ser campeão e conquistar o lugar na Supertaça", frisou.O técnico dos encarnados acrescentou que "durante a pré época todos estiveram numa forma muito próxima" e que esta temporada espera "usar todos".Sobre as condições do relvado do Bessa, cuja interdição foi levantada esta semana, o alemão garantiu não estar preocupado. "Foi um dos melhores pisos onde jogámos na época passada", disse. A questão "não é importante para o desempenho do Benfica", de acordo com o treinador das águias.Sobre o grau de dificuldade que espera do campeonato, Schmidt considerou que a temporada que se inicia "vai ser muito difícil, longa e com altos e baixos". Para o timoneiro dos encarnados, a derrota do Braga na receção ao Famalicão, esta sexta-feira, mostra "a qualidade que há nesta Liga".