Ciclista de 40 anos morre em colisão com camião em Alcoutim

Um ciclista, José Ricardo Viegas, de 40 anos, natural de Santa Catarina, morreu ontem, em Alcoutim, depois de colidir com um camião, enquanto andava de bicicleta. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se."Um jovem de sorriso fácil, bem falante, de palavras certas, educado e com uma alegria contagiante", escreveu a Associação Santa Catarina."Aficionado pelo ciclismo, deixou-nos hoje, a fazer uma das várias coisas que nos unia, andar de bicicleta", pode ler-se na rede social da Academia de Ciclismo de Jopelor.