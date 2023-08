Sporting anuncia novo reforço para o meio-campo

Morten Hjulmand é oficialmente jogador do Sporting Clube de Portugal. O anúncio foi feito, este domingo, nas redes sociais do clube.O médio defensivo dinamarquês, de 24 anos, assinou por cinco temporadas com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.

O jogador, que atuou pelos italianos do Lecce nas duas últimas temporadas, custou 18 milhões de euros aos cofres dos 'leões'.