Cristiano Ronaldo tornou-se a primeira pessoa a atingir 600 milhões de seguidores no Instagram

Astro português já soma 651 milhões de pessoas na rede social.

O jogador do Al Nassr e capitão da seleção portuguesa já provou que a sua lista de recordes é extensa dentro e fora de campo. Cristiano Ronaldo conquistou, este sábado, o seu primeiro título na Arábia Saudita, a Taça de Campeões Árabes, no encontro que bisou frente ao Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves.

Cristiano Ronaldo atingiu, este domingo, os 600 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se a primeira conta pessoal a bater este recorde. O astro português já soma 651 milhões de pessoas na rede social.Atrás do jogador segue-se Leonel Messi comSelena Gomez (427 milhões), Kylie Jenner (398 milhões), Dwayne Johnson (US$ 388 milhões), Ariana Grande (378 milhões), Kim Kardashian (363 milhões), Beyoncé (315 milhões), Taylor Swift (270 milhões) e Neymar Jr. com 211 milhões de seguidores.Apesar de ser a pessoa mais seguida, o português está atrás da conta oficial do Instagram, na lista de utilizadores com mais seguidores. A conta da própria rede social tem mais de 650 milhões de seguidores.