Sismo de 3,0 na escala de Richter registado perto de Peniche

Um sismo com magnitude 3,0 na escala de Richter foi registado esta madrugada perto de Peniche, no distrito de Leiria, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o abalo ocorreu às 01h44 e o epicentro localizou-se "cerca de 25 quilómetros a oeste de Peniche".

O instituto explica ainda que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido" pela população.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Horas antes, o IPMA anunciou que dois abalos, um primeiro com magnitude 2,4 na escala de Richter e um segundo com magnitude 2,9, foram registados às 22h16 e 22h24, respetivamente, de domingo, perto de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.

Os sismos não causaram danos pessoais ou materiais e foram sentidos com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Montemor-o-Novo, referiu o instituto.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da internet.