Jato despenha-se durante espetáculo aéreo nos EUA

Incidente ocorreu durante o espetáculo aéreo Thunder Over Michigan. Pilotos obrigados a ejetar-se.

Un chasseur s’est écrasé devant un immeuble résidentiel lors d’un spectacle aérien aux États-Unis

Le MiG-23 s’est écrasé pendant le spectacle aérien Thunder over Michigan. L’avion s’est écrasé au sol près du lac Belleville. Il y avait deux pilotes à bord qui ont réussi à s’éjecté pic.twitter.com/gZkTEvZWP9 — LE KALYNA (@aernouts62660) August 14, 2023

Um caça MiG-23 despenhou-se, este domingo, durante o espetáculo aéreo Thunder Over Michigan e caiu no parque de estacionamento de um edifício de apartamentos em Belleville, nos EUA. Segundo a Autoridade Aeroportuária do Condado de Wayne, o jato provocou danos em veículos que não tinham ocupantes.Os dois pilotos foram obrigados a ejetar-se da aeronave e aterraram no lago Belleville, tendo sido mais tarde transportados para o hospital com ferimentos ligeiros, avança a CBS News. "O piloto e o passageiro foram ejetados com sucesso da aeronave antes do acidente", disse a autoridade citada pelo CBS News."Os socorristas transportaram a dupla para um hospital próximo como precaução. Ninguém em terra ficou ferido", disse oVan Buren Township, Kevin McNamara.O Thunder Over Michigan, que celebrava o seu 25º aniversário, disse no Facebook que o espetáculo teve de ser interrompido devido ao acidente.