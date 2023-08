Menino de dois anos atropelado por familiar em Coimbra

Alerta foi dado às 14h30 deste domingo.

Um menino de dois anos morreu, este domingo, após ser atropelado por um carro de um familiar, no pátio das traseiras do prédio da casa dos avós, em Tovim, Coimbra.Ao que oapurou, a criança estaria a brincar com os irmãos quando um familiar decidiu retirar a sua viatura para dar mais espaço para estes brincarem, acabando por atingi-lo acidentalmente.Os bombeiros estiveram no local mas o menino não resistiu aos ferimentos. A PSP também foi acionada ao local.O alerta foi dado às 14h30.