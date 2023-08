Técnica de centro educativo agredida por jovem de 15 anos no Porto

Funcionária tentava impor ordem entre jovens em desacatos.

Uma funcionária do Centro Educativo Santo António, no Porto, foi agredida, na tarde deste domingo, por um jovem, de 15 anos.



Tudo aconteceu quando oito jovens – alguns em regime semiaberto e outros em regime fechado - estavam na sala de convívio e começaram com desacatos.





Os jovens estavam a ser vigiados por dois técnicos, tendo uma delas tentado impor ordem. No entanto, acabou agredida a soco por um rapaz de 15 anos."Isto mostra claramente a falta de pessoal, numa carreira sem promoções e na qual se ganha o salário mínimo", explicou, ao, Miguel Gonçalves, presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que lembrou ainda que o que aconteceu, manifesta claramente a falta de pessoal, numa altura em que os profissionais estão em greve às horas extra até ao final do ano por falta de condições.A técnica ainda terminou o dia de trabalho, mas esta segunda-feira o corpo manifestou-se e deslocou-se ao hospital, com escoriações e dores intensas no corpo.O sindicato já disponibilizou ajuda jurídica à técnica, tendo aconselhado a que apresente queixa-crime contra o jovem que está ali internado ao abrigo do Tribunal de Família e Menores e que, mais uma vez, cometeu um crime.