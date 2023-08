Homem morre em despiste na A44 em Vila Nova de Gaia

Autoestrada esteve condicionada ao trânsito durante cerca de uma hora.

Um homem, de 40 anos, morreu, ao início da tarde desta segunda-feira, no despiste da mota em que seguia, ao quilómetro 5, na A44,no sentido Vila Nova de Gaia/Porto.O alerta foi dado as 12h47. No local, estiveram os Sapadores de Gaia e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local. As causas do despiste são ainda desconhecidas.A GNR esteve no local e investiga. A autoestrada esteve condicionada ao trânsito durante cerca de uma hora.