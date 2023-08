Recluso do Estabelecimento Prisional de Leiria em fuga. MP investiga

Jovem de 23 aguardava julgamento em prisão preventiva.

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (





"internamente foi aberto um processo de inquérito, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, que é coordenado por Magistrado do Ministério Público, para apurar as circunstâncias em que a ocorrência teve lugar".

Um recluso, de 23 anos, que aguardava julgamento pelos crimes de roubo, detenção de arma proibida e de condução de veículo sem habilitação legal, encontra-se em fuga depois de ter fugido do Estabelecimento Prisional de Leiria, este domingo, confirmou aofonte daDGRSP).O alerta foi dado às 11h20. Osabe queSegundo a DGRSP, "como decorre do legalmente previsto, a evasão foi comunicada aos diversos órgãos de polícia criminal e instâncias judicias, estando a envidar-se todos os esforços no sentido da sua recaptura".