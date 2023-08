Equipa de Carolina Deslandes envolvida em acidente que matou família em Proença-a-Nova

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Castelo Branco.

O acidente que matou um casal e um filho, em Proença-a-Nova, foi o mesmo que deixou três elementos da equipa da cantora Carolina Deslandes feridos em estado considerado grave, apurou o. A violenta colisão entre o carro da família de Penafiel que vivia em Espanha e a carrinha da equipa aconteceu no IC8, perto das 4h00 da madrugada deste domingo.Maria La Salete Santos, de 56 anos, José Barbieri, de 54 e Edward, de 12 anos, não resistiram aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pelas equipas médicas de Abrantes e de Castelo Branco.Os três feridos graves, com 28, 30 e 47 anos, são elementos da equipa de Carolina Deslandes que na noite de sábado tinha dado um concerto em Fronteira. Os três homens foram transportados para o Hospital de Castelo Branco. O comandante dos Bombeiros de Proença-a-Nova, Tiago Marques, confirmou aoque a carrinha tinha vários equipamentos de música e colunas de som. O acidente obrigou ao cancelamento do concerto que a artista tinha marcado para esta segunda-feira em Valença."No decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos. Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura, que é família há tantos anos. Queremos, desde já, prestar as nossas condolências à outra família envolvida no acidente", explicou Carolina no Instagram.