Incêndio deflagra em armazém de tintas em Palmela

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num armazém de tintas no Vale do Alecrim, em Palmela.No combate às chamas estão 44 operacionais, apoiados por 18 viaturas. O alerta foi dado pelas 16h54.Ao que oapurou, o trabalho dos operacionais está a ser dificultado devido à existência de matérias perigosas no armazém de tintas.Em atualização