Família que morreu em acidente no IC8 vai a sepultar quarta-feira em Penafiel

Vítimas serão sepultadas no cemitério de Lagares.

Maria de La Salete Santos, de 55 anos, o marido, José Vicente Barbieri, de 54, e o filho, Edward Barbieri, de 12, vão a sepultar na quarta-feira, em Penafiel.

Após as perícias médico-legais, o funeral será conjunto, na quarta-feira às 10h00, na Igreja antiga de Sobreira, onde ficarão em câmara ardente a partir das 20h00 de terça-feira.





Depois das cerimónias religiosas, as três vítimas mortais do acidente no IC8, em Proença-a-Nova, na madrugada de domingo, irão a sepultar no cemitério de Lagares, também em Penafiel.