Um ferido em colisão entre carro e mota em Vagos

Um ferido é o resultado de uma aparatosa colisão entre um carro e uma mota, na EN 109, em Santo André, Vagos.O alerta foi dado cerca das 16h30 e no socorro estiveram os Bombeiros de Vagos, com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.A vítima, um motociclista de 60 anos, foi transportada para o Hospital de Aveiro, com ferimentos considerados graves.A GNR foi acionada pra o local e está a investigar as circunstâncias do acidente.