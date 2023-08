PJ detém três jovens acusados de raptar e extorquir duas pessoas na Maia

Detidos têm entre os 22 e 26 anos de idade.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e mulher pelos crimes de roubo agravado, rapto, extorsão, tráfico de droga, abuso de cartão de garantia ou crédito e detenção de arma proibida.Segundo a PJ, os crimes remontam ao final de 2022 e aconteceram na cidade da Maia, no Porto. A 20 de outubro do ano passado, os detidos entraram numa residência e agrediram, fecharam e roubaram o proprietário. Levaram vários bens e mais de 9 mil euros em dinheiro.A 13 de novembro os detidos abordaram um residente na garagem de um prédio, tendo levado o indivíduo no próprio carro para um local desconhecido, "onde esteve amarrado a uma cadeira, com o rosto sempre tapado, durante cerca de 17 horas" , com o objetivo de saber onde este tinha dinheiro, e os códigos dos cartões bancários da vítima.Após terem acesso aos cartões bancários os suspeitos tentaram fazer vários levantamentos em caixas de multibanco, sem sucesso. Acabaram por ficar, apenas, com centenas de euros em numerário e alguns bens da vítima tendo-o libertado, posteriormente, em Gondomar.Em comunicado, a PJ informa que realizou, este domingo, buscas domiciliárias nas localidades de Lousada, Gondomar e Porto. Foram apreendidos mais de três quilos de cocaína, heroína e haxixe, produto de corte, uma balança de precisão, uma pistola e várias munições de calibre proibido.Os dois homens e a mulher detidos têm idades entre os 22 e os 26 anos e têm antecedentes criminais por crimes contra a propriedade, integridade física e tráfico de droga, refere a PJ.Já foram presentes à autoridade para interrogatório e aplicação das medidas de coação. Os dois homens ficaram em prisão preventiva e a mulher ficou obrigada a apresentações em posto policial.