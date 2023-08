Vitória de Guimarães anuncia treinador interino

Novo técnico impôs, como "única condição", a permanência dos restantes membros que compunham a equipa técnica de Moreno.

O treinador João Aroso vai assumir o comando do Vitória de Guimarães a título provisório, depois de Moreno se ter demitido do cargo no domingo, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em nota publicada no sítio oficial, os vimaranenses adiantam que "a preparação da equipa principal do Vitória Sport Clube passará a ser conduzida por João Aroso nos próximos dias", após o técnico de 50 anos ter aceitado a solicitação da administração da SAD para assumir o cargo a "título provisório".

Ao aceitar a função nessa "fase transitória", o treinador impôs, como "única condição", a permanência dos restantes membros que compunham a equipa técnica de Moreno, pelo que vai continuar a trabalhar com os adjuntos Nuno Santos, Douglas Jesus, Rui Cunha, Ricardo Martins e Nuno Madureira.