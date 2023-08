PS à frente do PSD e direita em maioria

Socialistas voltam a ganhar aos sociais-democratas, mas a diferente é de apenas 1,1 pontos percentuais. João Galamba é o pior ministro e Fernando Medina anda lá perto.

No barómetro político relativo ao mês de agosto, três conclusões: se as eleições fossem esta segunda-feira, o PS voltaria a ganhar, a direita (PSD, IL e Chega) teria mais votos que a esquerda, ainda que por uma pequena percentagem, e disparou o número de indecisos.