Covid longa afeta 336 mil portugueses

Sintomas podem ser variados e a gravidade varia. Médicos defendem definição de regras para tratar os utentes.

Mais de 336 mil portugueses vivem com sequelas da Covid-19, mas o número pode aumentar nos próximos meses ou anos. A Organização Mundial da Saúde estima que 6% das pessoas que tiveram Covid-19 em Portugal sofram com Covid longa, que se pode manifestar de várias formas e com gravidades diferentes de pessoa para pessoa.