Novo balanço de explosão em posto de combustível na Rússia aponta para 30 mortos

Entre as vítimas estão três crianças.

A explosão e incêndio que aconteceu na segunda-feira à noite num posto de combustível no Daguestão, república russa no Cáucaso, já causou 35 mortos, segundo o relatório divulgado esta terça-feira pelo Ministério de Situações de Emergência da Rússia.



O governador do Daguestão, Sergei Melikov, confirmou que entre as vítimas estão três crianças.





"O número total de mortos é de 35", refere o ministério, que fala ainda em dezenas de feridos.O último balanço apontava para 33 mortos e mais de 80 feridos.