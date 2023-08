Governo lança campanha que sensibiliza para a violência doméstica

Em 2022 ocorreram em Portugal mais de 30 mil denúncias.

Uma campanha de sensibilização contra a violência doméstica sob o mote ‘Não Há Desculpas Para a Violência Doméstica’ foi, na segunda-feira, lançada pela Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações.Em 2022 ocorreram em Portugal mais de 30 mil denúncias de violência doméstica, enquanto já no primeiro semestre deste ano foram registadas 14 863 ocorrências.A campanha é multiplataformas e centra-se nas explicações que os agressores dirigem às vítimas para se desculpabilizarem dos atos a que as submetem, levando a que, em muitos casos, as vítimas interiorizem que são consideradas culpadas pelos comportamentos dos agressores.