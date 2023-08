Italiano de 24 anos morre após contrair infeção bacteriana durante a JMJ

Começou com sintomas ainda em Portugal, mas foi hospitalizado quando chegou a Itália.

jovem começou a ter febre alta e cansaço extremo, mas os médicos portugueses atribuíram os sintomas ao cansaço dos dias anteriores e à mudança repentina de temperatura.

Luca Re Sartù, um jovem italiano de 24 anos, morreu esta sexta-feira, poucos dias depois de ter regressado de Lisboa, onde tinha estado para a Jornada Mundial da Juventude. O jovem, natural de Marnate, morreu no hospital San Gerardo, em Monza, Itália.Segundo a imprensa italiana, os sintomas começaram ainda em Portugal. Segundo o Milano Today, oNa noite de quarta-feira, às 23h30, no aeroporto de Bérgamo, Itália, o jovem foi levado para as urgências Mater Domini, em Castellanza, onde sofreu uma paragem cardíaca. Na quinta-feira de manhã foi transferido para a unidade coronária do hospital de Monza.Vários jornais italianos referem que os médicos supõem que tenha contraído a bactériaem Lisboa.O corpo vai ser autopsiado esta segunda-feira para apurar a causa da morte.O jovem era conhecido na aldeia pelo seu trabalho paroquial e tinha ido a Lisboa com o grupo de jovens do oratório de San Luigi, onde era catequista. "Luca era catequista e educador, tinha estado na Jornada Mundial da Juventude. Aqui deve ter apanhado a bactéria que não lhe deixou saída", disse o pai, Francesco Re Sartù, ao La Repubblica.