Mulher vem a Portugal para conhecer o Santuário de Fátima, mas infeção bacteriana obriga a amputar-lhe as pernas

Família está a angariar fundos para pagar despesas hospitalares.

Luz Contreras, acompanhada pelos filhos, cumpria um sonho quando chegou a Portugal no dia 27 de junho. A colombiana, de 50 anos, partiu do continente americano rumo à Europa com o propósito de conhecer o Santuário de Fátima. Mas o destino assim não o ditou. Luz acabou hospitalizada e com as duas pernas amputadas, avança a estação de televisão colombiana Antena 3.



Foi precisamente no dia em que a mulher tinha marcado a visita, dois dias após a chegada a Portugal, que Luz começou a sentir-se mal e com febres altas. Deu entrada no Hospital da Luz, onde ficou internada entre 29 de junho e 7 de julho. Depois de um pedido da embaixada colombiana em Portugal, Luz foi transferida do privado para o público, tendo ficado aos cuidados do Hospital Santa Maria.





Diagnosticada com 'Streptococcus pyogenes' (Luz teve de ser induzida em coma durante seis dias devido aochoque tóxicocausado pela bactéria.Os principais órgãos já estavam a entrar em falência. A bactéria contraída por Luz resultou numa necrose (sJá nos cuidados intermédios, a 21 de julho, os médicos recomendaram que a colombiana fosse transferida para o seu país, uma vez que a recuperação podia demorar de oito a 12 meses. Mas, três semanas depois, o estado da infeção mudou, o que levou a que os médicos se vissem obrigados a amputar-lhe os membros inferiores.Nas redes sociais, Luz publicou um vídeo onde revela o sucesso da operação bem como o facto de estar a recuperar bem. Ainda assim, a mulher continua internada no Hospital de Santa Maria à espera de saber o que vai acontecer às mãos, que também correm o risco de ter de ser amputadas.Nesse sentido, a família criou uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe para que todos os interessados possam ajudar nas despesas, que são já superiores a 44 mil euros, só no Hospital da Luz.