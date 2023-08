Mulher ferida com gravidade após despiste em Bragança

Carro bateu contra três veículos que estavam estacionados.

Uma mulher de 50 anos ficou ferida com gravidade, após o despiste do veículo ligeiro que conduzia, seguido de uma colisão com três veículos que estavam estacionados. Aconteceu em Bragança, e o alerta foi dado às 14h00.