Dois feridos em colisão aparatosa de dois carros em Felgueiras

Dois feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, esta tarde de terça-feira, em Lagares, no concelho de Felgueiras.O alerta foi dado às 18h15.No local, estiveram os Bombeiros de Felgueiras com duas ambulâncias e um carro de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência Médica e Reanimação de Penafiel.As vítimas foram estabilizadas no local e transportadas para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados leves.As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.