Dez meios aéreos combatem incêndio em Monchique

Fogo mobiliza, ainda, mais de 200 operacionais dos bombeiros.

Mais de duzentos bombeiros e dez meios aéreos estão a combater um incêndio na encosta norte da Serra de Monchique.O fogo, segundo apurou ono local, começou junto a uma estrada na zona de Chilrão. Subiu a encosta e se não fosse a rápida atuação dos bombeiros, GNR e elementos da empresa Afoselca poderia ter evoluído de uma forma rápida até ao pico da Fóia.Os meios aéreos estão a fazer descarga de minuto a minuto e os bombeiros a bater terreno com mangueiras e outros equipamentos numa zona de eucaliptal.Segundo o CM apurou, o fogo já foi dado como dominado, mas os meios vão ter de permanecer no local porque a zona é muito sensível.A GNR está já a fazer as primeiras perícias para apurar as circunstancias em que começou o incêndio.