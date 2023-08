Neymar é reforço do Al Hilal de Jorge Jesus

Brasileiro terá salário milionário na equipa que também conta com Rúben Neves.

Neymar oficializado

O jogador brasileiro Neymar foi oficializado pelo Al Hilal como reforço do clube orientado por Jorge Jesus, esta terça-feira. O emblema saudita também conta com o médio português Rúben Neves.O avançado de 31 anos vai ter na Arábia Saudita a terceira experiência num clube fora do Brasil, depois de PSG e Barcelona.De acordo com a imprensa, o brasileiro vai ter duas épocas de contrato e receberá cerca de 320 milhões de euros, entre salário, prémios e acordos comerciais.Neymar começou a dar nas vistas ainda jovem, no Santos, onde foi formado. O brasileiro estreou-se no clube de São Paulo com 17 anos e marcou 136 golos nos 225 jogos que disputou até sair da América do Sul, em 2013.Com 22 anos e sete títulos (uma Recopa sul-americana, uma Taça Libertadores, uma Copa do Brasil, uma prova sul-americana de sub-20 e três campeonatos paulistas), o brasileiro gerou muito interesse nos tubarões europeus.Neymar gerou mesmo uma disputa entre Barcelona e Real Madrid, mas acabaria por optar pelos catalães, onde terá vivido os melhores anos da carreira.Pelos 'culés', onde formou trio histórico com Messi e Luis Suárez, o brasileiro venceu uma Liga dos Campeões (em 2013/14, edição na qual foi um dos melhore marcadores, com Ronaldo e o colega de equipa argentino), duas ligas espanholas, uma taça do mundo de clubes, uma supertaça espanhola e uma Taça do Rei.Em 2017 trocou os espanhóis pelo PSG, naquela que foi a transferência mais cara de sempre. O brasileiro foi vendido aos franceses por cerca de 222 milhões de euros. Na altura a intenção de Neymar era sair da sombra de Messi e ser o principal destaque numa equipa de topo.No PSG o brasileiro falhou sempre a conquista da Liga dos Campeões, o principal objetivo dos parisienses, que juntaram Mbappé à equipa.Neymar nunca conseguiu conquistar a tão cobiçada Bola de Ouro. Em 2015, ainda no Barcelona, ficou em terceiro, atrás de Ronaldo e Messi, tal como em 2017, já no PSG.No Al Hilal o brasileiro vai encontrar Jorge Jesus e Rúben Neves, além dos seus compatriotas Malcom e Michael. Neste defeso os sauditas já contrataram, além de Neves e Malcom, Koulibaly (ex-Chelsea) e Milinkovic-Savic (ex-Lazio).