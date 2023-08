Antigo jogador da NFL morre aos 28 anos em acidente de moto

Alex Collins chocou contra um SUV e perdeu a vida no local.

A NFL está de luto pela morte de Alex Collins, antigo jogador dos Seattle Seahawks e dos Baltimore Ravens que, no domingo, perdeu a vida num acidente de moto aos 28 anos.O anúncio foi feito esta terça-feira pela própria família de Collins nas redes sociais, através de um comunicado partilhado pelos Seattle Seahawks. "É com pesar no coração que anunciamos a morte do nosso querido Alex Collins. Era estimado por família, amigos e por todos os fãs à volta do mundo. Todos aqueles que o conheciam puderam presenciar a sua paixão, determinação e personalidade maior do que a vida", pode ler-se.O 'The Athletic' explica que Collins seguia na sua moto quando chocou de frente com o lado do passageiro de um SUV. O ex-jogador foi declarado morto no local, enquanto o outro veículo permaneceu no mesmo para prestar auxílio.Collins, refira-se, deixou a NFL em 2021. O acidente que levou à sua morte continua a ser investigado.