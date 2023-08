Idoso de Monção morre em praia de Espanha

Homem estaria a passar férias no local. Foi avistado a flutuar na água.

Um idoso, de 78 anos, de Monção, morreu, na tarde desta terça-feira, na praia Ladeira, em Baiona, Espanha.Segundo o jornal espanhol Telemariñas, o homem estaria a passar férias no local com a família. Terá sido avistado a flutuar na água por populares que o retiraram da água.A vítima ainda foi assistida pelos meios de socorro, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local. Para além dos meios de socorro esteve no local a polícia que vai agora proceder à investigação.O corpo será agora autopsiado para se perceberem as causas da morte.