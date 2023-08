Morrem atropelados dois peões por semana em Portugal

22 pessoas foram abalroadas mortalmente nos primeiros três meses do ano, número muito superior ao registado no ano passado.

Sábado, 25 de fevereiro, 10h00. Amarante. Duas amigas à conversa e uma carrinha sai do parque de estacionamento. O embate é brutal e a mulher mais velha, de 68 anos, tem morte imediata. A viatura passa-lhe por cima e uma das rodas esmaga-lhe o crânio.Saiba mais no site do Correio da Manhã