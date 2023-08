16 pessoas salvas depois de barco virar dentro de gruta no Algarve

Cinco dos turistas que caíram à água eram crianças, com idades entre 2 e 6 anos.

Um barco turístico virou na tarde de terça-feira dentro de uma gruta, na zona de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, com 14 passageiros e dois tripulantes a bordo.Ao que oapurou, o incidente ocorreu numa gruta entre o Farol de Alfanzina e Benagil. Oito passageiros eram de nacionalidade francesa e seis espanhóis.Entre as vítimas estavam cinco crianças, entre os 2 e os 6 anos, que não sofreram ferimentos. As 16 pessoas foram resgatadas pela Embarcação Salva-Vidas de Ferragudo, com o apoio de uma embarcação marítimo-turística."A embarcação virou e as pessoas ficaram dentro da gruta. A reação foi muito rápida e permitiu resgatar todas as pessoas sem ferimentos", explicou aoo comandante da Capitania de Portimão, Eduardo Pousadas Godinho.