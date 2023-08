Incêndio deflagra numa fábrica abandonada no Porto

No local estão 19 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Um incêndio deflagrou, pouco antes das 13h00 desta quarta-feira, numa fábrica abandonada na rua do Freixo, no Porto.Algumas casas nas proximidades chegaram a estar em risco, foi o caso da fachada de uma habitação que estava em obras que acabou por ser atingida pelas chamas.Os Sapadores do Porto conseguiram controlar a situação. Não há registo de danos ou feridos.O fogo entrou já em fase de resolução. No local estão 19 operacionais, apoiados por seis viaturas.