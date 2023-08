Mãe e filha com ascendência portuguesa morrem em despiste de carro em Espanha

Acidente feriu o outro filho da vítima e a namorada.

A jovem foi transferida de helicóptero para o Hospital Universitário de Burgos e o jovem transportado por uma ambulância de suporte básico de vida para o hospital de Miranda de Ebro.





Uma mãe e uma filha de nacionalidade francesa com ascendência portuguesa, de 48 e 25 anos, morreram na sequência de um despiste que resultou no incêndio da viatura em que seguiam, esta terça-feira, em Burgos, Espanha, quando regressavam a casa.Segundo o jornal espanhol Burgos, na viatura encontravam-se mais dois ocupantes, o outro filho da vítima e a namorada, ambos com 17 anos, que tiveram de ser hospitalizados devido aos ferimentos que sofreram.Os bombeiros e a Guardia Civil foram acionados ao local.