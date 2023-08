Faturas vão todas para o Al Hilal: Reveladas as exigências de Neymar para assinar contrato

Internacional brasileiro passará a ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo.

Neymar foi, esta terça-feira, oficializado no Al Hilal de Jorge Jesus e, poucas horas depois, a imprensa internacional revelou detalhes do contrato do internacional brasileiro, que passará a ser o segundo jogador mais bem pago do campeonato saudita (e um dos mais bem pagos do mundo), com um salário de 100 milhões de euros por ano. Mas há mais...Alguns destaques do vínculo de Neymar ao clube saudita são o facto de o avançado ter à sua disposição um avião privado e ainda uma casa grande com vários empregados, como um cozinheiro e duas empregadas de limpeza. Essa mansão, diz o The Sun, terá 25 divisões, uma piscina de 40x10 metros e três saunas.Além disso, Neymar vai ainda receber 80 mil euros por cada vitória do Al Hilal e ainda 500 mil euros por cada publicação nas redes sociais a promover a Arábia Saudita.Como se não bastasse, o brasileiro terá também direito a uma garagem milionária, onde contará com (pelo menos) três carros de luxo: um Bentley Continental GT, um Aston Martin DBX e um Lamborghini Huracán. Apesar de todas estas 'máquinas', Neymar terá à sua disposição um motorista privado, disponível 24 horas por dia.Ainda de acordo com o The Sun, Neymar pediu que todas as suas faturas de hotéis, restaurantes e outros serviços fossem enviadas para a sede do Al Hilal. Essas despesas, portanto, ficarão totalmente a cargo do clube.