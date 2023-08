Pepe suspenso por dois jogos após expulsão e injúrias dirigidas ao árbitro na Supertaça

Futebolista já cumpriu um jogo de castigo frente ao Moreirense e vai falhar o FC Porto-Farense, domingo às 18 horas.

Pepe foi suspenso por dois jogos na sequência da Supertaça, um pela expulsão e outro pelas injúrias dirigidas ao árbitro.Com o resultado desfavorável e com o relógio a bater nos 90 minutos, Pepe perdeu a cabeça e, num lance com Jurásek, acabou por ser expulso depois de Luís Godinho consultar as imagens do VAR e considerar que o central, de 40 anos, agrediu o jovem lateral das águias. Após ver o cartão vermelho, Pepe entregou a braçadeira de capitão a Marcano e dirigiu-se ao árbitro de Évora. "És muito fraco", disse o defesa, seguindo depois para os balneários.Pepe já cumpriu um jogo de castigo frente ao Moreirense e vai falhar o FC Porto-Farense, domingo às 18 horas.