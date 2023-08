Nos ‘Temperos da Chef Ália’ a cachupa não pode faltar

Ália Santos apresentou, em Lisboa, livro de receitas ao som da música de Cabo Verde.

Ália Santos lançou recentemente o seu livro de receitas de Cabo Verde, ‘Temperos da Chef Ália’, onde se podem encontrar receitas tradicionais da gastronomia crioula.O evento decorreu no Centro Cultural de Cabo Verde, no mês de julho, e contou com a participação do fadista Zé Perdigão e da cantora Carla Correia, acompanhados ao piano por Humberto Ramos. No livro encontram-se receitas para cozinhar carne, marisco, e o mais variado peixe que se pode encontrar em Cabo Verde, como o atum, o esmoregal, o serra ou a garoupa, sem esquecer alguns petiscos crioulos. "A cachupa não pode faltar. No livro tenho quatro tipos de cachupa: rica, de atum, caril de cachupa e vegetariana. E ainda cachupa de milho verde" refere a Chef Ália, que tem um restaurante na cidade da praia, em Cabo Verde, o Quintal da Música. Sempre com artistas cabo-verdianos a tocar ao vivo até chegar a hora de fechar a cozinha. "O Quintal da Música é um espaço de música tradicional de Cabo Verde. Morna, coladeira, funaná. A terça-feira é o dia dedicado ao batuque, que é muito apreciado. Por lá já desfilaram grandes nomes da nossa música. Cesária Évora, Mário Lúcio, Dino d’Santiago, Celina Pereira, Morgadinho, Albertino, Mayra Andrade, Neuza, Elida Almeida, Lucibela, Assol Garcia", lembra Ália, sobre uma casa onde cantaram as grandes vozes do passado, e continuam a cantar as do presente, e as do futuro. É quase uma regra, artista que entre no Quintal da Música tem que subir ao palco, e corre o risco de atuar com grandes ‘tubarões’ da música cabo-verdiana, como Zeca Couto, Totinho, Adão Brito, Nataniel Simas, Jorge Pimpa, ou Arlindo Rodrigues.Uma casa que dá muita experiência a jovens músicos, mas também um porto de abrigo para alguns mais experientes, quando não estão em digressão por outras ilhas ou fora do país. Onde a música acontece por prazer, dedicação, e muito improviso. O local indicado para saborear um carpaccio de atum ou uma sopa rólon, um esmoregal grelhado ou uma cachupa rica, enquanto as surpresas acontecem no palco.