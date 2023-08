Cinquenta e seis pessoas morrem em piroga resgatada em Cabo Verde

Viajantes estiveram 41 dias à deriva.

Um total de 56 pessoas morreu à fome numa piroga resgatada em Cabo Verde, após um mês no mar, com 101 viajantes a bordo, lê-se num relatório da Cruz Vermelha a que a Lusa teve esta quarta-feir acesso.

"Até serem encontrados, estiveram 41 dias à deriva e a partir do sétimo dia esgotaram os mantimentos, o que custou a vida a mais de 50% dos ocupantes que foram lançados ao mar devido à decomposição dos corpos", detalha o documento, citando o comandante do barco pesqueiro que socorreu e ouviu os sobreviventes.

Trata-se do primeiro relato conhecido de quem chegou com vida à ilha do Sal, depois de partir do norte do Senegal, do porto de Saint Louis, na zona fronteiriça com a Mauritânia, em 07 de julho, com 101 migrantes, sendo a maioria de nacionalidade senegalesa e dois da Guiné-Bissau, refere o relatório.